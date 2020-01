Inondations : Londres à l'abri derrière sa barrière sur la Tamise

LE WE 20H

Londres, une ville qui doit faire face au défi climatique, est confrontée chaque année un peu plus à la montée des eaux. La capitale britannique se souvient des inondations meurtrières qui ont notamment marqué son histoire au XXème siècle. Alors, il y a 37 ans, elle a installé une sorte de gigantesque barrière sur la Tamise. Ce système de protection a tout changé !



