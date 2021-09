VIDÉO - Chine : ces mamies et papys gymnastes vont vous étonner

La Chine compte près de deux millions d'équipements sportifs gratuits en extérieur, soit dix fois plus qu'en France. Pas étonnant alors que 60% des seniors pratiquent du sport cinq jours sur sept. Face à une population vieillissante, la santé est même devenue une priorité politique. "Nous allons mettre en place un environnement propice à la santé des personnes âgées en développant plus d'industries tournées vers les seniors", annonçait d'ailleurs à la Télévision centrale de Chine le président de la République Xi Jiping.

La mairie de Shanghai a entendu l'appel du président. Dans un quartier résidentiel, une salle de sport interdite aux moins de 55 ans vient ainsi de voir le jour avec des appareils adaptés et un personnel au petit soin. Pour le plus grand plaisir des adhérents. "Notre président Xi Jiping veut un pays en bonne santé. Pour avoir un pays fort, il faut des citoyens forts. Et moi, en tant que bonne citoyenne, je me dois d'être en forme", reconnaît Ping Xia. "Vous pensez que j'ai 65 ans ?", interroge son voisin. "Et bien non, j'en ai 80. J'adore venir ici ; c'est proche de chez moi, le service est super et en plus c'est pas cher", lance Guanmin Huo.

Coût de l'adhésion : 12 euros par mois. Cette salle subventionnée est un succès pour le directeur. "En deux ans, on a eu 120.000 membres. À Shanghai, on a déjà ouvert 18 centres, huit sont en construction. Ils ouvriront avant la fin de l'année", détaille Liang Wang.