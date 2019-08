VIDÉO - En plein débat, le président du Parlement néo-zélandais berce et donne le biberon à un bébé

Séance étonnante et mignonne au Parlement néo-zélandais mercredi. En plein débat dans la Chambre des Représentants, le président du Parlement Trevor Mallard a bercé et donné le biberon à un bambin, tout en écoutant les députés partager leurs idées. Ce dernier s'occupait du bébé du député travailliste de Waiariki, Tāmati Coffey et de son compagnon Tim Smith, né d'une mère porteuse en juillet dernier.





Sur Twitter, Trevor Mallard s'est amusé de cet événement peu commun. "Normalement, le fauteuil de la présidence n’est utilisé que par les présidents de séance, mais aujourd’hui, un VIP s'y est installé avec moi. Toutes mes félicitations Tāmati Coffey et Tim pour le nouveau membre de votre famille", a ainsi posté le président du Parlement néo-zélandais sur les réseaux sociaux, accompagné de deux photos le montrant en train de bercer et biberonner le nouveau-né.