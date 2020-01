VIDÉO - Alaska : un Américain survit plus de 20 jours dans le froid polaire

Son calvaire a duré plus de 20 jours. Tyson Steele, un Américain de 30 ans, a échappé de peu à la mort après avoir défié pendant plus de 20 jours le froid polaire et les chutes de neige en Alaska. Ce dernier s'est retrouvé pris au piège, sans toit, après l'incendie de sa cabane. "Sa cabane a brûlé à la mi-décembre tuant son chien et le laissant isolé dans des températures en dessous de zéro et avec aucun moyen de communication pendant 23 jours", écrit la police de l'Alaska.

Retrouvé sain et sauf et secouru par un hélicoptère jeudi dans cette zone où il vivait depuis septembre, loin de tout lieu d'habitation, le jeune homme de 30 ans avait dessiné un immense SOS dans la neige pour être visible, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur Facebook par les autorités locales. Après son sauvetage, Tyson Steele a raconté sa mésaventure : "Il était une heure ou deux du matin et j'étais éveillé dans cette cabine froide", dit-il. Quand il sort de sa chaumière, le toit est en feu, il dit avoir eu juste le temps de récupérer quelques affaires. Son chien, en revanche, ne le suit pas.