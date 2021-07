VIDÉO - Inondations en Chine : des scènes apocalyptiques

C'est à Zhengzhou, mardi 20 juillet, que le chaos a surtout régné. Dans cette ville de 10 millions d'habitants, il y est tombé l'équivalent d'un an de pluie en trois jours. Plusieurs passants ont ainsi été emportés par les flots en pleine rue. C'est ce qui est advenu à une femme. À bout de forces, elle est finalement parvenue à attraper une corde et à échapper à la violence du courant.

Des centaines de passagers ont ainsi été extraits sains et saufs du métro, ont assuré les autorités municipales. Mais douze personnes y ont péri et cinq ont été blessées.

C'est dans le métro de la ville que la situation a semblé la plus dramatique. Là, des passagers se sont retrouvés avec de l'eau jusqu'aux épaules et plusieurs témoins ont signalé que la panique s'était emparée de ceux coincés dans différentes rames. Un homme a raconté que des secouristes avaient ouvert le toit d'un wagon pour permettre l'évacuation, un par un, des voyageurs.

TF1 a contacté Camille Pors, une Française présente sur place, employée dans un hôtel pris d'assaut. Elle nous explique que "pas mal de personnes sont venues parce qu'elles étaient bloquées par l'eau et ne pouvaient pas marcher. Elles se sont arrêtées et cherchaient juste un endroit où dormir".

Mercredi, Aurélien Diaz, un autre Français, a découvert des rues défoncées par les inondations, alors que la décrue commençait et que le réseau Internet était encore très instable. "On a de la chance (...), on est sains et saufs", nous explique-t-il.

Dans cette région, ce sont les récentes pluies sont les fortes jamais enregistrées depuis une soixantaine d'années. Au total, 200.000 habitants ont été évacués par les secouristes et par l'armée. Dans une école, l'évacuation s'est même faite avec des caisses en plastiques. Après les inondations meurtrières en Allemagne, le changement climatique est à nouveau montré du doigt pour expliquer ces intempéries, les pires survenues à Zhengzhoue depuis le début des relevés météorologiques il y a 60 ans.