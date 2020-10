Intempéries en Italie : des scènes de chaos dans le Nord du pays

Le phénomène méditerranéen qui a frappé l'Hexagone s'est déplacé en Italie, avec des pluies diluviennes et des crues tout aussi meurtrières. Une personne en est morte et onze autres portées disparues. Depuis vendredi soir, les secouristes ont multiplié sans relâche les opérations de sauvetage. Le cœur de Venise pourrait également être submergé dans les prochaines heures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.