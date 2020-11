Intempéries en Italie : trois morts et au moins deux personnes portées disparues en Sardaigne

Après 36 heures de déluge, le déblaiement a pu commencer ce dimanche matin dans les rues de Bitti. La tâche s'annonçait immense. Des dizaines de voitures ont été ensevelies et des morceaux de boue, de rochers et d'arbres ont été laissés par la crue. Ce dimanche, cette petite ville de 3 000 habitants au centre de la Sardaigne est isolée du reste de l'île. Des rivières en furie l'ont traversé et on y a vu des routes s'effondrer et des ponts se couper.