VIDÉO - Intempéries : un pont autoroutier s’effondre en Italie

Les images diffusées par les secours italiens sont impressionnantes. Un tronçon d’un viaduc de l'autoroute A6 reliant Turin et Savone (Ligurie) s’est effondré ce dimanche en début d’après-midi, vraisemblablement en raison des intempéries qui frappent les régions méditerranéennes. Un accident qui n'a, a priori, pas fait de blessés.

Des vidéos relayées par les pompiers montrent un trou béant d'environ 30 mètres au milieu de ce pont désormais coupé en deux. On peut également y voir une immense coulée de boue ayant visiblement traversé cette autoroute qui rejoint la France. Un glissement de terrain depuis la montagne pourrait en être à l’origine, selon les médias transalpins.

Les forces de l'ordre n'ont pas retrouvé de victimes en arrivant sur place, et le président de la région Ligurie, Giovanni Toti, a déclaré sur Facebook "espérer de tout cœur" que la situation en resterait là. Un hélicoptère devait néanmoins survoler les lieux et des équipes cynophiles ont été dépêchées sur place pour assurer que des véhicules n'ont pas été entraînés plus loin ou recouverts par la boue.

Cet événement a forcément ravivé le douloureux souvenir de l'effondrement du pont Morandi, à Gênes, à une cinquantaine de kilomètres de là, qui avait fait 43 morts le 14 août 2018, mettant en lumière la vétusté d’une partie des infrastructures italiennes.