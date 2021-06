Internet : de nombreux sites inaccessibles à travers le monde

Outre Manche, les plus grands journaux sont aussi touchés par la panne comme The Guardian, Financial Times, ainsi que le New York Times et CNN aux États-Unis. D'où viennent ces difficultés ? Une panne est envisagée chez le fournisseur informatique Fastly, inconnu du grand public. "Si Fastly est en panne, les internautes ne peuvent plus accéder à des contenus", explique ce mardi midi Gérôme Billois, expert en cybersécurité.