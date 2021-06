Anne-Claire Coudray reçoit Antony Blinken : "Un diplomate qui nous connaît très bien"

Antony Blinken a passé en France les années de construction d'un futur adulte. Il est arrivé à l'âge de 9 ans, et est reparti après le bac. Il s'est formé en tant qu'adulte en France. L’interview n'était pas centrée sur ce point, mais on a envie de savoir en quoi ce passage chez nous l’a marqué, l’a transformé, en tout cas lui a donné envie de faire de la diplomatie et ce dialogue entre les cultures.

Anne-Claire Coudray : C'était notre porte d'entrée. C'est quelqu'un qui a vécu des années en France et qui a donc un regard sur les différences entre les Américains et les Français. On a toujours l'impression que les Américains sont nos cousins éloignés, mais on constate aussi très régulièrement que nous ne sommes pas faits pareil et que nous ne pensons pas pareil, qu'on n'a finalement pas du tout les mêmes façons de penser politique. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui vous connaît par cœur pour vous en parler.

Est-ce que l'arrivée d'Antony Blinken marque un véritable renouveau des relations diplomatiques ?

C'est forcément un retour à une diplomatie plus classique telle qu'on la connaissait avant, et en même temps, il y a eu quatre ans qui se sont passés avec un président qui a déstabilisé les choses et qui a obligé les Européens à se repositionner. Ces derniers temps, les Européens sont souvent agacés par les prises de position américaines. On sent bien qu'on ne peut plus revenir à la même relation qu'avant, mais que les Américains ont bien conscience qu'ils ne feront absolument rien sans les Européens. Et donc il y a un vrai jeu de séduction. Joe Biden invite Angela Merkel le 15 juillet à la Maison Blanche et Blinken a dit que l'Allemagne était le "meilleur ami" des Américains. Et quand on lui pose la question, il botte en touche en expliquant que le partenaire des États-Unis, c'est la France.

Il n'a absolument jamais parlé de Trump au cours de l'entretien. Quand on lui pose la question des dégâts diplomatiques de sa mandature, il dit qu’il faut regarder vers l'avenir. À aucun moment il ne cite l'ex-président, à aucun moment il ne juge son action. C'est un diplomate de carrière qui est très mesuré et qui sait évacuer les questions qui le rendent mal à l'aise, et également quelqu'un qui nous connaît très bien et sait nous aborder.