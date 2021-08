Interview d'un chef taliban

À Kaboul, la fuite désespérée de dizaines de milliers d'Afghans se poursuit dans un chaos de plus en plus dramatique. Samedi, sept personnes sont mortes dans la cohue près de l'aéroport en essayant de partir.

À Doha, c'est dans un hôtel de luxe ultra surveillé que discutent depuis des mois des représentants Américains, Afghans et des leaders talibans. Le Qatar joue le rôle de médiateur. Un chef taliban a accepté de nous rencontrer et a exposé son souhait d'en finir avec la terreur. Il a rejeté les récents témoignages de persécution de civils afghans. "On va donner les mêmes droits aux femmes : l'éducation, le travail. La burqa ou le voile intégral, ce sera leur choix", a-t-il ajouté. Sur les châtiments corporels de la charia, la réponse a été plus ambiguë.