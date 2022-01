Un an après l'invasion du Capitole, "la démocratie américaine est aujourd’hui malade"

Le 6 janvier 2021, alors même que commençait au Capitole la session de certification de l'élection de Joe Biden, près de 2000 partisans de Donald Trump entraient par la force dans le bâtiment, forçant les parlementaires à s'enfuir et paralysant le processus démocratique pendant quelques heures. Paroxysme d'une vie politique américaine polarisée comme jamais, ces évènements auront-ils une trace durable dans l'histoire du pays ? De quel mal sont-ils le symptôme ? Politologue et journaliste, Marie-Christine Bonzom a couvert sept élections présidentielles américaines, et nous donne des clés pour comprendre ce qui agite souterrainement la vie politique américaine.

Joe Biden avait promis d’unir les Américains, divisés comme jamais. A-t-il réussi ?

Joe Biden avait en effet promis lors de son investiture (le 20 janvier 2021, ndlr) d’unir le pays, mais c’est un échec patent. Aujourd’hui, il a tellement dégringolé dans les sondages que lui et Kamala Harris sont maintenant aussi impopulaires que Trump au même moment de son mandat présidentiel. Et quand on propose un hypothétique nouveau duel entre Trump et Biden aux Américains, on s’aperçoit que le premier l’emporterait, certes de peu, si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui. C’est un échec fondamental pour l’actuel président, mais au-delà de ça, la démocratie américaine est aujourd’hui malade de ses deux grands partis dominants, le parti Démocrate et le parti Républicain.

Même donné vainqueur, Trump est de fait désavoué par l’ensemble des Américains. Quand on leur a demandé récemment quels sont les deux mots qu’ils ne veulent plus entendre en 2022, les Américains sondés ont répondu : “Covid” et “Trump”. Il faut garder à l’esprit que, malgré la participation record du scrutin de 2020, on a eu la même proportion d’Américains qui n’ont pas voté, que ceux qui ont voté soit pour l’un, soit pour l’autre (avec plus de 33% d’abstention, ndlr). Ce chiffre dit aussi le désintérêt des Américains pour ce duel.