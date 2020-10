Libre, Sophie Pétronin se confie à TF1-LCI : "La première chose que je voulais, c'était retrouver mon fils"

Après presque quatre ans de captivité, Sophie Pétronin, âgée de 75 ans et otage au Mali depuis décembre 2016, a été libérée en compagnie de trois autres otages, deux Italiens et l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Le tout en échange de la libération de près de 200 djihadistes par les autorités maliennes.

"La première chose que je voulais, c’était descendre de l'avion et retrouver mon fils. Je sais que mon fils s’est battu pour ma libération, c’est un battant", explique Sophie Pétronin, avant d'évoquer un éventuel retour au Mali, où elle a résidé durant près de vingt ans : "Avec la permission de mon fils, je retournerai au Mali, à Bamako mais pas à Gao." "Il ne sera plus question de retourner dans des zones à risque. Le Mali reste un pays qu’on aime tous les deux, pourquoi pas retourner à Bamako", confirme son fils Sébastien.

"Plusieurs fois on a cru à une libération. J'étais hors du temps et du l'espace, entre le ciel et la Terre. On a voyagé, on a même quitté le Mali. J'ai beaucoup prié, fait de la relaxation, cherché de l'énergie", ajoute-t-elle avant que son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin, ne prenne la parole : "J’ai l’impression de retrouver ma mère presque comme je l’ai laissée." "Cela faisait quatre ans que je retenais mes larmes. J’étais comme un enfant, c’est ma mère qui m’a consolé, c’est le monde à l’envers !", confie-t-il encore.

"Elle nous a bluffé à Bamako, parce qu’elle commençait déjà à nous délivrer un message d’amour de paix. Elle continue d’être touchée et préoccupée par les enfants" a précisé Sébastien Chadaud-Pétronin avant d'évoquer les jours qui viennent : "On va retrouver notre petite famille et notre petit groupe d’amis, on va pousser un gros ouf de soulagement." "Cette libération pourrait-elle être une lueur d’espoir pour un processus de paix ? Ne pourrait-elle pas être initiatrice de quelque chose de meilleur, un élément déclencheur ? Je l’espère", conclut le fils de l'ex-otage.