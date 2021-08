Le Liban en crise, un an après l'explosion à Beyrouth : "Les remontrances de Macron n’ont eu aucun effet"

Quelle est actuellement la situation politique au Liban ?

Après neuf mois où absolument rien n'avançait et où la situation économique, financière et institutionnelle du pays se délitait totalement, la situation politique a un peu évolué depuis le 26 juillet. Le Premier ministre, Saad Hariri, a présenté sa démission et en conséquence, le président, Michel Aoun, a désigné Najib Mikati nouveau Premier ministre, en charge de former un nouveau gouvernement. Najib Mikati, c’est quelqu'un qui, d'un point de vue purement politique, a peut-être un peu plus de marge de manœuvre que Saad Hariri pour former un gouvernement, du moins d’une manière un peu plus rapide.

Seulement, le problème reste le même : c’est une personne qui est vraiment l’incarnation du système de corruption et du système de caste politique mafieuse qui caractérise le Liban. Quand bien même il réussirait à former un gouvernement rapidement - et ce n’est pas gagné -, il incarne vraiment le système. Or, tout ce système a intérêt à ce que la situation reste bloquée. C'est pour cela qu'on n'est pas tout à fait optimiste sur les capacités tactiques du Liban à former un gouvernement.