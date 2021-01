Invasion du Capitole : comment en est-on arrivé là ?

Le calme règne encore, mais des milliers de partisans de Donald Trump affluent devant le Congrès, plus déterminés que jamais. Il est midi, heure américaine, ce mercredi, et les inconditionnels du président sortant se veulent déjà intransigeants."Nous ne comptons pas accepter cette tricherie, et nous allons envoyer un message au Congrès", réclame un partisan. Un climat pacifique qui a basculé soudainement à cause d'un homme. Le président sortant, lui-même, endosse le costume du pyromane. L'allumette était jetée. La foule va s'embraser.