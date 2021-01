Invasion du Capitole : que va-t-il se passer pour Donald Trump ?

Des sympathisants de Donald Trump ont envahi le Capitole, le mercredi 6 janvier 2021, alors que le Congrès certifie la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Après ces violences, que va-t-il se passer pour le président sortant ? On parle de plus en plus du fait qu'il pourrait être déclaré inapte au pouvoir en fonction du 25e amendement. D'ailleurs, une partie de ses ministres se serait déjà réunie pour en discuter. Mais, certains de ses adversaires veulent aller encore plus loin. Ils demandent un "impeachment", une destitution.