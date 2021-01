Investiture de Joe Biden : les images marquantes de la cérémonie

Il y a d'abord les immuables d'une cérémonie millimétrée. Comme une pièce de théâtre jouée sur la grande chaine de la démocratie américaine, avec pour point d'orgue, la prestation de serment du 46e président des États-Unis. Mais cette année, la pièce de théâtre ne ressemblait à aucune autre. Pour la première fois, c'est une femme, Kamala Harris, qui a prêté serment en tant que vice-présidente. Crise sanitaire oblige, la cérémonie a été interdite au public, hormis quelques invités qui portent d'ailleurs un masque. Inédite également, puisque le président sortant n'a pas assisté à la cérémonie. Donald Trump a déjà quitté Washington. Mais pour bien marquer la démocratie américaine, tous les anciens présidents étaient présents à l'exception du plus âgé Jimmy Carter : George W. Bush, Bill Clinton, et Barack Obama.

Mais dans ce contexte inédit, l'hymne américain a été interprété par Lady Gaga. Et "This land is your land", chanson emblématique de la culture américaine, chantée par la star de la musique pop Jennifer Lopez. Plus tôt dans la journée, c'est dans la cathédrale Saint-Matthieu l'Apôtre que Joe Biden avait commencé sa journée. Une messe catholique pour le premier président de cette religion depuis John Fitzgerald Kennedy. Ce soir, le nouveau locataire de la Maison Blanche l'a promis, il devient le "président de tous les Américains".