Iran : 12 morts durant les manifestations, la tension monte dans le pays

La tension continue de monter. Dix personnes ont été tuées dimanche soir lors de protestations antigouvernementales dans une dizaine de villes, a indiqué ce lundi la télévision d'Etat. Six personnes ont été tuées par des "tirs suspects" dans les violences qui ont touché Toyserkan (ouest), alors que plus tôt, les médias avaient fait état de quatre morts dans les villes d'Izeh (sud-ouest) et Doroud (ouest). Dans cette dernière ville, deux autres personnes avaient été tuées samedi.