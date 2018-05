VIDÉO - Iran : interdites de stade, des femmes se déguisent en hommes pour assister à un match de foot

Vendredi 27 avril, le FC Persepolis Téhéran accueillait le Sepidrood Rashd FC pour le compte de la 30e et dernière journée de Ligue pro iranienne (3-0) pour le plus bonheur de ses supporters et... de ses supportrices.





Si, en Iran, depuis la révolution islamique de 1979, les femmes n’ont pas le droit de se rendre aux événements sportifs et donc de pénétrer dans l'enceinte d'un stade, certaines n'ont pas hésité à faire montre de courage à l'instar de ces cinq femmes bien décidées à filouter la sécurité du stade Azadi.