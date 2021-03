Irlande du Nord : les grands perdants du Brexit

Pour garnir les rayons de son épicerie, Samuel Cotter a de plus en plus de mal. Les commandes avant Noël arrivent à peine ce samedi avec plus de deux mois de retard. Pour cause, une frontière a été instaurée pour toutes les marchandises entre le reste du Royaume-Uni et l'Irlande du Nord où il se trouve. "Chaque article doit comporter un code européen, une référence pour pouvoir traverser jusqu'ici. Et pour chacune de ses commandes, il faut payer entre 30 et 70 livres en frais administratif", déplore-t-il.