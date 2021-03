Israël, la vie après le virus

En Israël, c’est le début du monde d’après. Le pays a tourné la page des confinements à répétition. Grâce à une campagne de vaccination à marche forcée, plus de 60% de ses neuf millions d’habitants ont déjà reçu leur première dose. Presque plus personne ne porte plus de masque, en théorie, encore obligatoire. Avec un taux de contamination plus bas, cette restriction devrait être levée dans les prochains jours.