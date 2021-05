Israël/Palestine : la paix impossible

Les tensions entre Israël et la Palestine ne semblent pas s'atténuer. Face à l'ampleur du conflit, la communauté internationale va tenter de trouver une solution. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu ce dimanche à cet effet. Les chances pour que ce conflit prenne fin semblent toutefois minimes. La Russie, les Etats-Unis et la Chine n'ont en effet pas d'intérêts divergents, les Européens, quant à eux, ne peuvent faire autre chose que de souhaiter que tout s'arrange. La communauté internationale pourra, tout au plus, survenir à un arrangement entre Israël et le Hamas. Néanmoins, les tensions entre juifs et arabes qui surviennent à l'intérieur d'Israël encouragent le Hamas à poursuivre le conflit. L'intervention de l'ONU est-elle peine perdue ? Quelles seront les conséquences de cette guerre ?