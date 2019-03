VIDÉO - Italie : 51 collégiens pris en otage par leur chauffeur de bus sauvés d'extrême justesse d'un incendie

Malgré la panique à l'intérieur du bus, un élève a réussi à contacter ses parents et la police a été prévenue. Des barrages ont rapidement été mis en place sur la route empruntée par le bus. Finalement pris au piège par un barrage et après avoir percuté trois voitures - sans faire de blessés - le chauffeur de bus s'est arrêté et a verrouillé le bus. A partir de là, le déroulement exact des événements est encore flou. Selon la presse locale, le chauffeur aurait déversé ses deux bidons d'essence puis serait sorti avec son briquet à la main, défiant les carabiniers. Mais juste avant que les flammes n'envahissent l'habitacle, les forces de l'ordre ont brisé les vitres arrières et ont réussi à évacuer la totalité des enfants et enseignants.





Une douzaine d'enfants et deux des adultes ont été conduits à l'hôpital après avoir été légèrement intoxiqués par la fumée, mais aucun blessé grave n'est à déplorer. Le chauffeur a finalement été arrêté et hospitalisé pour des brûlures aux mains. "C'est un miracle, cela aurait pu être un carnage. Les carabiniers ont été exceptionnels pour bloquer le bus et faire sortir tous les enfants", a déclaré à la presse le procureur de Milan, Francesco Greco.