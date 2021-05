Italie : ce médecin assure toutes ses visites… à cheval

Ce sont ses chevaux qu'il salue en premier quand il prend son service. Le docteur Roberto Anfonso répète chaque jour un protocole peu ordinaire : brosser et seller sa jument en bras. "Ce n'est pas juste ma collègue, c'est mon assistante. En cas de gros problème, comme une réanimation, je m'occupe du massage cardiaque et elle du bouche-à-bouche", révèle-t-il.

Carnet d'ordonnance, stéthoscope, il rassemble ses instruments de travail pour les faire tenir dans une besace. La tournée du médecin et de son assistante peut alors commencer. Pour décor, les vignobles piémontais, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. "Ces paysages m'inspirent l'amour pour la nature, pour la terre, pour mon travail et l'envie d'apporter à mes patients quelque chose de particulier, quelque chose de différent. Un goût d'authenticité qui aujourd'hui se perd", explique le médecin.

Cela fait plus de 15 ans qu'il a concilié sa passion pour l'équitation avec son métier de médecin. Les sabots de sa jument foulent une centaine de kilomètres chaque semaine à la rencontre de ses patients. Il en compte 1 500. À le voir, attaché son cheval n'est pas plus compliqué que garer une voiture. Une patiente, Lydia, consulte ce médecin depuis plus de 30 ans. Il fait un peu plus que surveiller son hypertension artérielle. "Dans ces temps difficiles et tristes, le cheval délivre un peu de joie et de gaieté", dit-il.