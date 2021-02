Italie : des images spectaculaires de l'éruption de l'Etna

C'est une colère de plus de l'Etna. Depuis mardi dernier, en après-midi, le célèbre volcan sicilien fait des siennes avec des rivières de lave le long de ses flancs et une colonne de fumée qui raie le ciel. Voici le spectacle visible depuis le village de Pedara, à quelques kilomètres de l'Etna. Par ailleurs, les rues et les véhicules sont recouverts de poussière et de roches de lave. Pas de risque jusqu'à maintenant pour la population, mais les autorités étaient déployées vendredi à titre préventif.

"En ce moment, il y a beaucoup de matières volcaniques qui retombent partout", explique Angelo Maria Cristaudo, membre de la police de Catane en Italie. "Dans cette situation, nous sommes là pour empêcher les randonneurs d'approcher cette zone", a-t-il ajouté. A la nuit tombée, le spectacle devient grandiose. C'est une pluie de roches en fusion et un geyser de lave qui dispersent leur nuée à des kilomètres à la ronde. L'Etna, star des volcans, est vieux de 500 000 ans avec 50 kilomètres de diamètre et trois kilomètres de hauteur. Il s'agit du plus grand d'Europe et du plus actif aussi.