VIDÉO - Gênes : six mois après le drame, le démantèlement du pont Morandi a débuté

"Nous déplaçons quelque chose comme 1.000 tonnes d'une structure qui est en cours de démolition, avec beaucoup d'inconnues", a expliqué le directeur technique du chantier, Vittorio Omini, précisant qu'une soixantaine de personnes s'activaient jour et nuit sur le chantier pour respecter les délais. Le démantèlement complet du pont devrait durer au moins six mois, a prévenu le secrétaire d'Etat aux Transports, Edoardo Rizi. L'opération est d'autant plus délicate que ce pont suspendu chevauche en partie des habitations - les immeubles sous le pont sont cependant condamnés - et une voie ferrée.





L'opération de vendredi, encore symbolique à l'égard à la taille de ce viaduc long de plus d'un kilomètre, permettra à la ville portuaire de Gênes d'entrevoir la perspective d'un retour à la normale. Cela passe par un nouveau pont : c'est un autre architecte italien, Renzo Piano, natif de Gênes, qui aura la charge de reconstruire le viaduc. Résolument différent du pont Morandi, le "pont Piano", en acier et béton, aura "quelque chose d'un bateau, parce que c'est quelque chose de Gênes", avait expliqué son concepteur en décembre. Il comptera 43 lampadaires, en mémoire des 43 personnes qui ont péri dans l'accident. La construction du pont, d'un coût estimé à 202 millions d'euros, sera menée par un groupement d'entreprises comprenant Sailini-Impregilo, Fincantieri et ItalFerr.





Renzo Piano, 82 ans, auteur entre autres du Centre Pompidou et du nouveau palais de justice à Paris et de la tour The Shard à Londres, a accepté de s'occuper de ce projet gratuitement, "comme une forme de donation à la ville de Gênes". Ce nouveau viaduc devrait être ouvert à la circulation en avril 2020, a promis M. Rixi, soulignant que de fortes pénalités étaient prévues dans le contrat en cas de dépassement des délais.