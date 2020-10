Italie : la colère des habitants contre les nouvelles restrictions

Depuis ce week-end, des milliers d'Italiens n'hésitent plus à briser le couvre-feu. Le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures de restriction, et pour les manifestants, ce sont celles de trop. Dans les rues de Milan, les manifestants attaquent même les voitures de police à coup de pierres. Des violences qui s'étendent jusqu'à Naples, avec les mêmes scènes. À Turin, les casseurs s'en prennent aux vitrines des magasins de luxe.



Les restaurateurs se plient aux nouvelles règles, mais ne cachent pas leur colère. Beaucoup estiment ne pas avoir été assez aidés par le gouvernement. En Italie aussi le virus bat les records. Selon le dernier bilan, il y a eu 21 000 nouveaux cas et 221 morts en une journée. C'est plus qu'au mois de mai.



