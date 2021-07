Italie : le retour en grâce de la cafetière Moka

Plus de 300 millions d'exemplaires se sont vendus. La petite cafetière est aujourd'hui partiellement produite en Europe de l'Est. Seul son assemblage est assuré en Italie, toujours selon le même procédé. C'est ce qui explique à la fois son succès et l'essoufflement de ses ventes ces dernières années, car quand on a une cafetière, on ne rachète plus. Alors l'entreprise s'est diversifiée. Elle produit désormais son propre café.