Italie : les règles de distanciation sont déjà appliquées dans les transports à Milan

Sur les rangées dans les métros milanais, les deux sièges du milieu doivent rester vides. C'est écrit en italien et en anglais. L'objectif est de garder au moins un mètre entre chaque usager. Même avertissement sur le sol et sur les rampes. Ces nouvelles précautions s'ajoutent à de nouvelles règles déjà très strictes et respectées de tous : le port obligatoire du masque. Ne pas respecter cette règle, c'est s'exposer à une amende de 400 euros.



