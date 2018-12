Un séisme dans la zone de l'Etna en éruption fait 4 blessés

La zone de l'Etna entrée en éruption lundi a été secouée par un séisme de magnitude 4,8 dans la nuit de mardi à mercredi, faisant quatre blessés légers et provoquant éboulements et dommages à des édifices anciens, ont indiqué mercredi les autorités de protection civile. Selon l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV), le séisme s'est produit au milieu de la nuit à seulement un kilomètre de profondeur.





Si la zone du volcan sicilien a été secouée par des centaines de petits séismes depuis lundi, il s'agit de l'événement sismique le plus important depuis le début de l'irruption. Une petite portion d'autoroute longeant la mer a été fermée par précaution mais l'aéroport de Catane, la capitale de la province, très proche du volcan, était toujours opérationnelle mercredi.