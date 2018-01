VIDÉO - Japon : l’éruption d’un volcan provoque une avalanche mortelle

Dix autres personnes ont par ailleurs été blessées, dont cinq gravement, selon les pompiers. Parmi elles, quatre occupants d'une cabine téléphérique ont reçu des bris de verre.





D'après les autorités locales, 78 personnes étaient bloquées en haut en raison de l'arrêt du téléphérique à la suite d'une coupure de courant. Huit d'entre elles avaient pu être secourues en début d'après-midi, selon la chaîne publique NHK. "La cabine dans laquelle je me trouvais s'est soudainement arrêtée. La fenêtre s'est cassée et j'ai eu peur. Une des cabines devant était couverte de cendres, alors j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une éruption", a témoigné un skieur, interrogé par la chaîne. "Quarante à cinquante minutes plus tard, toutes les cabines ont été acheminées en haut de la montagne".





L'Agence de météorologie nationale a appelé les habitants des alentours à ne pas s'approcher du mont Kusatsu Shirane, à cause du risque d'autres avalanches et de projections de cendres et rochers.