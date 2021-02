Japon : le puissant séisme enregistré au large de Fukushima a fait une centaine de blessés

Un séisme sous-marin de magnitude 7,3 s'est produit samedi peu après 23h au large du nord-est du Japon (15h en France) . Il a été fortement et longuement ressenti également à Tokyo. Aucune alerte au tsunami n'a cependant été déclenchée. Selon l'Agence météorologique japonaise (JMA), le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 60 kilomètres dans l'océan Pacifique au large de la zone de Fukushima, ravagée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 qui avaient causé 18.000 morts et disparus et provoqué une catastrophe nucléaire.