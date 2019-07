VIDÉO - "Je suis la personne la moins raciste au monde" : Trump tente de calmer les esprits après sa sortie sur Baltimore

"Je suis la personne la moins raciste au monde". Empêtré dans la polémique sur son supposé racisme, Donald Trump s’est défendu mardi, le président américain multipliant les déclarations fortes pour calmer les esprits. Pas sûr que cela suffise : selon un sondage publié mardi, le chef d’Etat est désormais jugé "raciste" par plus d'un électeur américain sur deux.





"Aucun autre président n'a fait autant que moi pour les Afro-Américains", a avancé mardi le président, soulignant que le chômage des Noirs n'avait "jamais été aussi bas dans l'histoire" des Etats-Unis. Ces propos font suite à un week-end compliqué pour l’hôte de la Maison Blanche, lequel a tiré à boulet rouge sur Elijah Cummings, élu démocrate du Maryland à la Chambre des représentants, et dont la circonscription couvre une large partie de Baltimore. La grande ville portuaire de la côte Est des Etats-Unis est l'une des métropoles les plus violentes des Etats-Unis. Plus de 300 homicides y sont commis chaque année en moyenne depuis 2015. "Le district de Cummings est un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs (...) Aucun être humain ne voudrait y vivre", a ainsi dénoncé Donald Trump.