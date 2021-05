Jérusalem : plus de 230 blessés dans des heurts entre Palestiniens et police israélienne en deux jours

Deuxième nuit de heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Ce samedi soir, les secouristes ont dénombré plus de 50 blessés dans différents quartiers de Jérusalem-Est. "Nous comptons jusqu'à présent 53 blessés" dans des violences samedi, a déclaré à l'AFP un porte-parole du Croissant-Rouge Palestinien, précisant que ces incidents étaient survenus dans les secteurs de Cheikh Jarrah, de la porte de Damas et de Bab al-Zahra.

La veille au soir, des heurts avaient déjà fait au moins 180 blessés à Jérusalem, selon les secouristes et la police locale. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de 175 manifestants blessés, dont plus de 80 ont dû être transportés à l'hôpital, tandis que la police israélienne a compté six blessés dans ses rangs. Les affrontements se sont produits sur l'Esplanade des Mosquées et dans le quartier de Cheikh Jarrah, théâtre de protestations ces derniers jours contre une possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens.

Vendredi, des "centaines d'émeutiers ont lancé des pierres, des bouteilles et d'autres objets en direction des officiers qui ont riposté", a indiqué la police israélienne. Le porte-parole de la police, Wassem Badr, a évoqué des "troubles violents"."Nous tenons Israël pour responsable des dangereux développements dans la Vieille Ville", a de son côté déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas, qualifiant les Palestiniens rassemblés sur l'esplanade de "peuple héroïque".