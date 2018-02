VIDÉO - JO d'hiver 2018 : un premier jour marqué par la réunion des deux Corées

La Corée du Sud a milité pour que ces Jeux olympiques soient les Jeux de la Paix. Ceux qui verraient enfin la fin des tensions politiques entre son pays et l'Etat voisin, la Corée du Nord. Au premier jour des festivités, elle a plutôt réussi son pari. Les dirigeants des deux Etats ont joué le jeu et multiplié les symboles. Le premier d'entre eux : la présence de Kim Yo Jong, la soeur du président nord-coréen et, première membre de la famille présidentielle à fouler le sol du grand rival depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Image immanquable : elle a serré la main de Moon Jae-In, un geste d'une banalité absolue qui relève pourtant de l'extraordinaire au regard de la situation géopolitique.





Sourire aux lèvres, Kim Yo Jong a également assisté à la cérémonie d'ouverture juste un rang derrière le dirigeant du sud Moon Jae-In. A leurs côtés, on retrouvait même Mike Pence. Les voir tous les trois réunis n'étaient pourtant pas une mince affaire. Quelques heures plus tôt, le vice-président américain avait évité le dîner des dirigeants pour ne pas apparaître à côté de la délégation nord-coréenne. Il a même rencontré des exilés nord-coréens ayant trouvé refuge au Sud. Pas de quoi, toutefois, déstabiliser l'agenda des deux pays frères.