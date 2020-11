Victoire de Joe Biden : les images de la liesse qui s'est emparée des rues américaines

La fête risque de durer jusqu'au bout de la nuit. Dès l'annonce de la victoire de Joe Biden, des milliers d'Américains ont exprimé leur joie par des cris et des concerts de klaxons. A Washington, sous un soleil quasiment estival, la foule a afflué vers la Maison Blanche et la Black Lives Matter Plaza, une partie de l'artère menant à la résidence présidentielle, ainsi renommée au printemps dernier pour dénoncer les violences policières contre les Africains-Américains.

La capitale fédérale est un bastion démocrate. Les panneaux Joe Biden et Kamala Harris, la future vice-présidente, ont refleuri dans les rues, fièrement portés par leurs supporteurs démocrates, tous portant le masque sanitaire et au nombre de plusieurs milliers. "Je suis comblée, extrêmement heureuse et juste tellement fière que nous allions dans une direction différente", s'est enthousiasmée Amy Berger, 40 ans, sortie avec son fils dans un quartier plus résidentiel.