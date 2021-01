Joe Biden investi : quatre présidents américains réunis au cimetière d'Arlington

Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton attendent Joe Biden au cimetière national d'Arlington, l'un des plus célèbres des États-Unis. C'est dans ce lieu que des milliers de combattants américains reposent et aussi l'ancien président John Fitzgerald Kennedy. Les trois anciens présidents attendent Joe Biden pour sceller l'union de tous les dirigeants américains. Ils vont se retrouver pour montrer qu'ils sont unis dans les moments où le pays connaît des phases difficiles entre la crise sanitaire et la crise économique.