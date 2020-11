Joe Biden vers la Maison-Blanche : Kamala Harris est son plus grand atout

Kamala Harris aime manier les symboles. Sa tenue blanche de samedi est la première en tant que vice-présidente élue. C'est un hommage au suffrage et aux femmes qui se sont battues pour le droit de vote aux Etats-Unis. A 56 ans, elle cultive l'image d'une femme aimant la vie et la bonne cuisine, sa grande passion. C'est une femme de conviction avec un style qui tranche radicalement avec celui de Joe Biden.



Pendant toute la campagne, on l'a vu danser et partager son enthousiasme avec les Américains. Elle était là pour élargir l'électorat et aller chercher notamment le vote noir. Née d'un père jamaïcain, professeur d'économie, et d'une mère indienne, médecin, "rien n'a été facile", dit-elle. Sa vie est un combat pour les droits civiques, contre le racisme.



Procureure de San Francisco en 2004, sénatrice en 2016, elle se présente à la primaire démocrate en 2019 contre Joe Biden, qu'elle ne ménage pas. Un an après, elle devient la colistière du futur président et devient son plus bel atout sur la route de la Maison-Blanche. D'ailleurs, certains la voient déjà le succéder en 2024.