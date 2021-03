Joe l'endormi se réveille

Joe Biden a accusé Vladimir Poutine de tueur. Il dit ce qu'il pense lorsqu'il l'a eu au téléphone après son élection. Il a prévenu le président russe que la récréation avec Donald Trump, c'était terminé. Pendant la campagne présidentielle, Joe Biden avait promis de punir Vladimir Poutine et son régime de cleptomane autoritaire. Il y a plusieurs années au Kremlin, il lui avait dit : "je vous regarde au fond des yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme". Vladimir Poutine lui avait tout simplement répondu : "on se comprend bien tous les deux". Et cette fois-ci, accusé de tueur, le président russe rétorque : "c'est celui qui dit qu'il est". Que cachent ces tensions entre les deux hommes politiques ?