Journaliste français otage au Mali : les premiers éléments

Depuis près d’un mois, ses proches et ses employeurs n’avaient plus aucune nouvelle de lui. Olivier Dubois, journaliste indépendant, a disparu le 8 avril dernier à Gao, au Mali. Dans une vidéo de 21 secondes, dévoilée dans la matinée et que nous avons choisi de ne pas diffuser, le journaliste y décline son identité et appelle les autorités françaises à l’aide. Le ministère des Affaires étrangères confirme pour l’heure sa disparition, mais pas son enlèvement, dans une région particulièrement sensible.