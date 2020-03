VIDÉO - L'espionne russe Elena Vavilova raconte ses 20 ans passés incognito aux Etats-Unis

Pendant plus de 20 ans, Elena Vavilova et Andreï Bezroukov ont été Tracey Foley et Donald Heathfield. Des Américano-Canadiens passionnés de culture française, officiellement agent immobilier et consultant. Mais en 2010, le FBI a découvert leur secret, et renvoyé à Moscou ces deux espions russes officiant pour le KGB. Une histoire qui a inspiré une série à succès, sortie en 2013, The Americans, et qu'Elena Vavilova a raconté elle-même dans un roman à clé intitulé La femme qui savait garder des secrets.

Elena Vavilova et Andreï Bezroukov se sont rencontrés à l’université de Tomsk, en Sibérie, dans les années 1980. Ils sont repérés séparément par les services secrets russes, ravis d’apprendre qu’ils sont en couple. Ils acceptent tous les deux de suivre une formation à Moscou, où ils apprennent le français et l’anglais, suivent des cours de karaté, et construisent leur "légende". "Il fallait que tout le monde croie à notre histoire", a-t-elle expliqué à Axel Monnier, reporter pour TF1 qui l’a rencontrée à Moscou.