La Sardaigne touchée par des incendies dramatiques, l'Italie appelle à l'aide

Alors que plus de 20.000 hectares de végétation - l'équivalent de deux fois la ville de Paris - ont déjà été ravagés, l'incendie continue de gagner en intensité. Vent sec et chaud venu du Sahara, le Sirocco souffle fort et aggrave la situation. Les 7500 pompiers et garde-forestiers déployés sur le terrain - et appuyés par un important soutien aérien - demeurent impuissants face à l'intensité du phénomène. "C'est une catastrophe sans précédent", a déclaré le gouverneur de Sardaigne, Christian Solinas. "Il n'est pas encore possible d'effectuer une évaluation des dommages causés par les incendies toujours en cours dans la région d'Oristano mais c'est un désastre sans précédent", assène-t-il.