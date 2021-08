Kaboul : le premier jour sans les Américains raconté par notre reporter

En réalité, le nouvel émirat islamique effraie une grande partie des Kaboulis désormais. Nous rencontrons Andisha dans un café. Elle est étudiante en informatique et complètement terrorisée. "Aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. Les talibans nous traitent comme des animaux surtout nous les femmes. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça sous leur règne. J'ai parfois envie de me suicider. Je n'en peux plus", déplore-t-elle. Comme Andisha, nombreux sont les Kaboulis et surtout les jeunes qui craignent le retour d'un régime brutal, maintenant qu'il n'y a plus de forces étrangères dans le pays.