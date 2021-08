Kaboul : reportage dans la capitale afghane sous haute tension

Ils veulent partir à tout prix avant le départ définitif des troupes américaines le 31 août. Devant notre hôtel où se trouve la presse internationale, des centaines d'Afghans affluent. Ils pensent que nous pouvons les aider à monter dans un avion et nous montrent leurs passeports et leurs documents. "S'il vous plaît, trouvez-moi un moyen de quitter ce pays. Si je reste, ma vie sera un cauchemar", exprime une femme.

À côté, les talibans n'apprécient pas que nous discutions avec ces Afghans. On les sent de plus en plus énervés de voir toutes ces personnes qui ne veulent pas rester dans leur nouvel émirat islamique d'Afghanistan.