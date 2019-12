VIDEO - Kazakhstan : un avion de ligne s'écrase au décollage sur une zone habitée, au moins 12 morts

Le vice-Premier ministre kazakh, chargé du dossier, a confirmé que l'avion avait heurté la piste au décollage "soit à cause d'une erreur du pilote, soit à cause d'un problème technique". Les boîtes noires ont été retrouvées et une enquête pour "infraction aux règles de sécurité et d'exploitation d'un moyen de transport aérien" a aussi été ouverte. Tous les Fokker-100 sont interdits de vol au Kazakhtan et les activités de la compagnie ont été mises entre parenthèses le temps des investigations. Dans un message de condoléances sur Twitter, le président Kassym-Jomart Tokaïev a assuré que les "responsables seront punis sévèrement en conformité avec la loi".