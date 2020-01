VIDEO - "Keep calm !" : le coup de colère d'Emmanuel Macron face aux forces de sécurité israéliennes à Jérusalem

"I don't like what you did in front of me", a-t-il ajouté, ce qui signifie : "Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi". "Sortez !", a ensuite intimé le chef de l'Etat, "respectez les règles qui sont les mêmes depuis des siècles. Elles ne changeront pas avec moi..."

Quelques instants plus tard, en français, Emmanuel Macron a expliqué son moment de colère. "Les forces de sécurité n'ont pas à être présentes" à l'intérieur de la basilique, puisque "la sécurité française" y est assurée.

Plus tôt dans la journée, une altercation avait déjà eu lieu entre le GSPR, la sécurité présidentielle, et les forces de sécurité israéliennes.