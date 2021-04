Kidnapping en Haïti : qui sont les deux religieux français enlevés ?

La sœur Agnès Bordeau et le père Michel Briand sont habitués aux terrains difficiles, mais leur vie, c’est d’aider les plus pauvres. Voilà ce que disent les proches des deux religieux français enlevés dimanche en Haïti. Dans le village de ce prêtre breton, notre équipe a rencontré l’un de ses bons amis, sous le choc : “Franchement, il ne mérite pas ça. On est bouleversé tous ! Et juste, on espère que ça va bien se finir”. L’enlèvement a eu lieu à Croix-des-Bouquets, à seulement dix kilomètres de la capitale haïtienne. La police soupçonne un bande d’avoir kidnappé les deux Français, en même temps que des religieux haïtiens. Le père Paul Dossous, responsable à la Société des prêtres de Saint-Jacques, précise : “Ils sont une dizaine dans une voiture. Ils faisaient du covoiturage pour aller à l’installation d’un prêtre, leur confrère. Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment”.