L’Amérique du Sud nouveau foyer de la pandémie : les terribles images du cimetière de Sao Paulo

CORONAVIRUS - C’est une tragique illustration de l’accélération de la propagation du Covid-19 en Amérique du Sud, et particulièrement au Brésil : à Sao Paulo, le plus grand cimetière du pays vit désormais au rythme des enterrements incessants.

Leurs pelles creusent sans cesse de nouvelles tombes dans la terre rouge du gigantesque cimetière. Comme le montrent les terribles images de la vidéo ci-dessus, les équipes de fossoyeurs de Vila Formosa, le plus grand cimetière de Sao Paulo et même d'Amérique Latine, font face ces derniers jours et semaines à un flot ininterrompu d’enterrements. Alors que pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Amérique du Sud est désormais "un nouvel épicentre" de la pandémie de Covid-19, le Brésil est en effet de loin le pays plus touché, et particulièrement sa principale métropole Sao Paulo. La pandémie de coronavirus fait des ravages dans la mégalopole, qui concentre un quart des plus de 20.000 décès liés au virus enregistrés au Brésil.

Une situation alarmante

L'OMS a pointé du doigt vendredi l'augmentation du nombre de cas "dans de nombreux pays sud-américains", désignant le Brésil comme "clairement le plus affecté à ce stade". A cette date, le pays avait enregistré au total 21.048 décès, un nombre qui a doublé en seulement 11 jours dans le pays, et qui le place en sixième position au niveau mondial. Avec un total de 330.890 contaminations, il a par ailleurs désormais remplacé la Russie au deuxième rang du bilan du nombre de cas recensés. Des données qui sont toutefois largement mises en doute par la communauté scientifique, qui estime que le bilan réel de la pandémie, et particulièrement des contaminations, est nettement plus élevé. Mais tandis que les fossoyeurs intensifient les cadences dans les cimetières des grandes villes comme Sao Paulo, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, parallèlement enlisé dans une crise politique, appelle au redémarrage de l'économie. Son insistance pour le retour au travail des Brésiliens a créé d'incessantes tensions avec les gouverneurs du pays, dont la plupart ont pris des mesures de confinement.

Autre Etat sud-américain particulièrement touché par le nouveau coronavirus, le Pérou. Pourtant premier avoir décrété des restrictions en Amérique latine, il peine également à endiguer la progression du virus. Avec plus de 111.000 cas confirmés et 3.200 morts enregistrés ce samedi, le pays est désormais le deuxième le plus touché d'Amérique du Sud.

La rédaction de LCI