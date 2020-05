L'Amérique Latine, nouvel épicentre de l'épidémie

En nombre total de cas, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus, et cela augmente tous les jours. Pour la sixième fois depuis le début de l'épidémie, on a enregistré plus de 1 000 morts en 24 heures. Comparé à la proportion de la population, le pays le plus touché du continent est l'Équateur. Le pays enregistre un peu plus de 19 morts pour 100 000 habitants. Mais pourquoi cette région du globe est-elle devenue l'épicentre de l'épidémie ?



