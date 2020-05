L'Amérique, victime de ses haines

La mort de George Floyd provoque des heurts dans tous les Etats-Unis depuis samedi. Si malheureusement les incidents de ce genre sont habituels dans le pays, celui-ci est particulier. Selon notre éditorialiste, c'est en raison des derniers mots qu'il a prononcé : "I can't breathe" (je ne peux plus respirer). Le policier, lui, a continué à l'immobiliser avec son genou pesant sur son cou durant plus de deux minutes. Une scène qui a été filmée en intégralité et diffusée sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons ces circonstances ne changent-elles pas ?



Ce dimanche 31 mai 2020, Olivier Mazerolle, dans la chronique "L'opinion de Mazerolle", nous parle des manifestations aux Etats-Unis suite à la mort de George Floyd. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/05/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.